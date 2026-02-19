Edinilen bilgilere göre, 18. Şubat 2026 tarihinde saat 00.46 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesinde meydana gelen 'İşyeri Kurşunlanma' olayının belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, bir işyerinin camlarında kurşun izlerinin olduğu görüldü. İş yeri sahibi ile M.E isimli şahıs tarafından daha önce tehdit edildiğini aralarında alacak verecek konusundan husumet bulunduğu öğrenildi. M.E isimli şahıs ve olayda beraberinde bulunan oğulları Ö.M ve S.A.E isimli şahıslar aynı gün yakalandı. Şahıslar, 'Mala Zarar Verme' ve 'Tehdit' suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA