Esenler’de, kanunla belirtilen yerler dışında bulunan seçimle ilgili pankart, afiş, poster ve parti bayrakları İlçe Seçim Kurulu kararıyla kaldırıldı.

İYİ Parti Esenler İlçe Başkanı Hakan Turan, Esenler İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurarak kanunsuz yerlere asılan pankart, afiş, poster ve parti bayraklarının kaldırılmasını istedi. Başvuru sonrasında ilçedeki partilerin temsilcilerinin de onayıyla artık Esenler’de kanunla belirtilen yerler dışında hiçbir yerde pankart, afiş, poster, parti bayrağı bulunmayacak. Dün akşam saat 17.00’ye kadar pankart, afiş, poster ve parti bayrakları siyasi partilerin temsilcileri tarafından toplandı. Bu kararla birlikte Esenler, İstanbul’da bu seçimde uygulamanın yapıldığı ilk ve tek ilçe oldu. Kararın ardından kanunla belirtilen yerler dışında bu malzemelerin bulunduğu yerler varsa, Esenler Belediyesi ekipleri bu malzemeleri kaldırabilecek ve masrafları da ilgili partilerden tahsil edilecek.