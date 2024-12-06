Esenler’de 6 katlı bir apartmanın sakinleri, binanın kolonunda çatlak oluştuğunu fark etti. Apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

İstanbul Esenler Turgut Reis Mahallesi 524. Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanda yaşayanlar, binanın taşıyıcı kolonunda çatlaklar oluştuğunu fark etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, binada incelemelerde bulundu. Kolonlarında çatlak olan apartman akşam saatlerinde tedbir amacıyla boşaltıldı. İncelemenin ardından 6 katlı bina belediye ekiplerince mühürlendi.