Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Ödünç Evi’nde bu pazar ‘Kum Boyama Atölyesi’ etkinliği düzenlendi.

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yer alan Ödünç Evi’nde çocuklara birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor. Hafta sonu düzenlenen renkli kumlar etkinliğine çok sayıda çocuk katıldı. Etkinlik boyunca çocuklar hem yeteneklerini konuşturdu, hem de güzel havanın tadını çıkardı. Renkli kumlarla yapılan boyamalar, çocukların el becerilerini geliştirirken, onlara sanatın farklı bir yüzünü keşfetme imkanı da tanıdı.

Her hafta sonu farklı ve eğitici etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor

Ödünç Evi’nde de, her hafta sonu farklı ve eğitici etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Ahşap oyuncak boyama, taş boyama gibi atölyelerin ardından bu hafta da kum boyama etkinliği ile çocuklar yeni bir etkinliğe katılma fırsatı yakaladı.

Atölyeye katılan 7 yaşındaki bir çocuk, "Bugün kumlarla boyama yaptık. Çok eğlendim. Kumlarla resim yapmak eğlenceliydi çok sevdim" dedi. Etkinliğe oğluyla birlikte katılan anne ise, "Oğlum Arda, bu etkinlikleri çok seviyor. Her hafta sonu buraya gelmek istiyor. Kum boyama etkinliği de çok keyifliydi. Çocuklarımızın böyle güzel etkinliklerle vakit geçirmesi harika" ifadelerini kullandı.