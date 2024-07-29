Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Erkek Milli Takımı, Hint rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Takımı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Okçuluk Erkek Takımının yarı finale yükseldiğini duyurdu.

Team Türkiye adlı sosyal medya hesabından "Paris2024 | Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takımımız Hint rakiplerini 6-2'lik net bir skorla yenerek yarı finale yükseldiler. Haydi çocuklar, sonu madalya olsun" paylaşımında bulunuldu.

Hatırlanacağı gibi Milli Takım, çeyrek finalde Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'nın temsil ettiği Hindistan'la karşılaşmıştı. Milliler ilk seti 57-53, ikinci seti 55-52 kazanırken, üçüncü seti 55-54 kaybetti. Dördüncü sette rakibini 57-54 mağlup ederek skoru 6-2 yapan Milli Takım, yarı finale çıktı.

https://twitter.com/TMOK_Olimpiyat/status/1817914646478696927