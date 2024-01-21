Esenler Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Esenler Medya Akademisi, yapılan sertifika töreni ile sona erdi. Tören öncesi spiker Başak Şengül’ün moderatörlüğünde, TRT Özel Haber Müdürü Zeynel Yaman ve Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek’in katıldığı “Türkiye Yüzyılında Gazetecilik” paneli düzenlendi.

Esenler Belediyesi, İletişim Platformu Derneği ve Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığında bu yıl 4’ncüsü düzenlenen Esenler Medya Akademisi, 8 haftalık Gazetecilik, TV haberciliği, dijital medya, sinema, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk gibi alanlarda verilen eğitim sürecinin ardından sertifika töreni ile sona erdi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen tören öncesi moderatörlüğünü haber sunucusu Başak Şengül’ün yaptığı “Türkiye Yüzyılında Gazetecilik” isimli panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak TRT Özel Haber Müdürü Zeynel Yaman ve Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek katıldı. Panelde sahneye çıkan gazeteciler, Esenler Medya Akademisi’nden mezun olan öğrencilere meslek ile ilgili deneyimlerini anlatarak gazeteci olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu. Gazeteciler, panel sonunda gençlerin sorularını da yanıtlarken kendilerine tablo hediye edildi. Törende öğrenciler sahneye çağırılarak sertifikalar takdim edildi.

“Sektörün içinden tanışamayacağımız çoğu insanla burada tanıştık”

Programda konuşan Medya Akademisi Öğrencisi Ertuğrul Kuzan, ”Bu Medya Akademisini sosyal medyadan öğrendim. Katıldıktan sonra insan aslında medyanın ne kadar farklı bir yer olduğunu anlıyor. Burada seminerler, eğitimler oldu. Sektörün içinden tanışamayacağımız çoğu insanla burada tanıştık. Burada staj imkanı da yakalıyoruz. Farklı medya kuruluşlarında ve Esenler Belediyesinin Kültür Müdürlüğünün kendi bünyesinde farklı staj imkanları bulduk. 8 haftalık çok güzel bir program ve tavsiye ediyorum. Kamera arkası, kurgu, montajı burada öğrendik” dedi.

Etkinlikte konuşan bir başka öğrenci Büşra Nur Bayrak, “Medya Akademisi bizim için büyük bir ufuk oluşturdu. Haber yazmak, haber çekmek, hitabet eğitimleri, kamera kullanma gibi şeyleri medya akademisinde öğrenmiş olduk. Hocalarımız sağ olsun çok ilgiliydiler. Bütün iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarımın Esenler Medya Akademisini deneyimlemesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Belediyelerin bu tür faaliyetleri öğrenciler için ilaç gibi diyebilirim”

Panel öncesi konuşan Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, “Gazetecilik dünyada 400 yıldır yapılan bir meslek. Son yüzyılda ciddi anlamda bir değişime uğradı. 1990’larda özel televizyonun hayatımıza girmesi ve sosyal medya ile birlikte çok büyük bir dönüşüm yaşandı. Gazetecilik çok hızlandı. Yeni yüzyılda gazetecilik yapay zeka ortamında neye evrilecek? Teknolojik değişiklikler gazeteciliği nasıl etkileyecek? Bununla ilgili düşüncelerimizi tecrübelerimiz ışığında anlatmaya çalışacağız. Ben iletişim fakültesi mezunuyum. İletişim fakültelerinde pratik imkanlar çok kısıtlı olduğu için öğrenciler mesleki tecrübe edinemiyorlar. Belediyelerin bu tür faaliyetleri bunlar için ilaç gibi diyebilirim. Ben akademilere katılmış birçok genç arkadaşımızı sahada görüyorum” ifadelerini kullandı.