Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Faruk Buyru kadınlarda görülen rahim ağzı kanserinin tarama yöntemi ile erken evrede yakalandığında kolaylıkla tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Ama bu tarama yöntemleri uygulanmaz ve ihmal edilirse ölümcül sonuçlara yol açabiliyor" dedi.

Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı Faruk Buyru, kadınlarda görülen rahim ağzı kanserinin nedenleri, HPV aşısını önemi ve bu hastalığın tedavisine yönelik açıklamalarda bulundu.

Rahim ağzı kanserinin cinsel yolla HPV virüsü ile bulaştığını belirten Buyru, "Tarama yöntemi olan, toplum bazında taranabilen ve çok erken evrede yakalandığında kolaylıkla tedavi edilebilen, ilerlemesi önlenebilen ve ölümcül olmayan bir hastalık aslında. Ama bu tarama yöntemleri uygulanmaz ve ihmal edilirse ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Rahim ağzı kanserinden ölüm oranları giderek azalıyor, ölüm oranlarının azalma nedeni de hastalığın PAP Smear dediğimiz ya da HPV taraması gibi yöntemlerle çok erken evrede yakalanıp tedavi edilebilmesi. Tarama ile erken tespit edilen hastalık ölümcül olmaktan çıkıyor. Toplum bazında çok az görülmesinin bir diğer nedeni de aşı. Zaten rahim ağzı kanserine bağlı ölümlerin çoğu tarama yapılmayan, aşı uygulanmayan az - orta gelişmiş ülkelerde görülüyor” ifadelerini kullandı.

"HPV aşısı 9-45 yaş arası herkese yapılabilir"

Prof.Dr. Faruk Buyru, HPV aşısının 9 - 45 yaş arası herkesin yaptırması gereken güvenli bir aşı olduğunun altını çizerek, "HPV’nin 200’den fazla çeşidi var. Bunlardan bir kısmı rahim ağzı kanseri açısından yüksek risk oluşturuyor. Yüksek riskli HPV tiplerine karşı geliştirilmiş bir aşı var. Önce dört virüs çeşidine karşıydı. Şimdi yeni aşı, dokuz virüs çeşidine karşı koruyucu. Aynı zamanda genital siğilleri hem de rahim ağzı kanserini önlemek açısından, 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarına uygulanabilen bir aşı. Etkinliği oldukça yüksek. 9-14 yaş arasında 2 doz, 15 yaştan sonra da 3 doz şeklinde yapılabiliyor. Bir süre öncesine kadar 26 yaşına kadar yapılması önerilirken şimdi 9 yaşın üzerinde 45 yaşa kadar uygulanabilir. Sağlık Bakanlığı bir ara aşıyı ücretsiz uygulamayı gündeme getirdi. Dünyada da 150 ülkede aşı takvimine alınmış durumda; kız ve erkek çocuklarına hatta ileri yaşlarda da ücretsiz olarak uygulanabiliyor" şeklinde konuştu.

Aşı ve tarama programlarını uygulayan ülkelerde rahim ağzı kanserinden ölümlerde çok ciddi oranda düşüşler gözlemlendiğini vurgulayan Buyru; “Hastalığın ölümcül olmaktan çıkması ise tarama yöntemlerinin tüm topluma uygulanmasıyla mümkün. Çok erken evrede yakalanıp tedavi edilebiliyor. Tarama yöntemi dediğimiz yıllardır uygulanan Pap smear testi var. Rahim ağzından sürüntü alınıp basit bir muayene ile o sürüntünün incelemesi sonucunda rahim ağzı kanserine dönüşebilecek hastalıklar ortaya konabiliyor” dedi.

Buyru Sağlık Bakanlığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KATEM) rahim ağzı kanserinin erken tespitine yönelik testlerin ücretsiz yaptırılabileceğine dikkat çekti.