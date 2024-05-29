Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen Motivasyon Buluşması’nda gençlerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, üniversite sınavına hazırlanırken nasıl bir süreç geçirdiğini ve kariyer yıllarını Esenyurtlu gençlerle paylaştı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi’nde, üniversite sınavına hazırlanan gençlerle bir araya gelerek kariyer yıllarını anlattı. Gençlerle Motivasyon Buluşması’nda, üniversite sınavına hazırlanırken nasıl bir süreç geçirdiğini anlatan Özer, “Ben şimdi size baktığımda üniversiteye hazırlanan yirmili yaşlara yaklaşan çocukları görmüyorum. Sizlere baktığımda geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, doktorlarını, büyük tiyatrocularını, sinemacılarını, ressamlarını görüyorum” dedi.

“Sizin kendinize karşı sorumluluğunuz var”

Gençlerin kendilerine inanmaları ve güvenmeleri gerektiğini söyleyen Başkan Özer, “Üniversite okumak insanın içindeki hünerin ortaya çıkmasının imkanlarını keşfetmek ve geliştirmek demektir. Onun için siz evvel emirde kendinize inanacak ve güveneceksiniz. Sizin kendinize, ailenize ve topluma karşı sorumluluğunuz var. Kendinize karşı niye sorumlusunuz? Sabah erkenden kalkıyorsunuz, çalışıyorsunuz, derse gidiyorsunuz, yol yürüyorsunuz. Gerçi sizin şimdi buradaki imkanlarınız iyi. Ben ortaokulda okurken günde on beş kilometre yürüyerek gider, gelirdim. Mesela bu yaşadıklarımı da bir kitapta anlattım. Benim yıllarımda bizim kasabada elektrik mazotla üretilirdi. Gaz lambasının önünde çok çalıştım. Çünkü bilmeye çok susamıştım. Aslında üniversite sınavında başarılı olmanın yolu sadece ders kitaplarını okumaktan geçmez. Roman, hikaye, şiir, öykü okumak da sizin başarınıza çok katkı sağlayacaktır. Zaman ayırıyorsunuz, dirsek çürütüyorsunuz, okula gidiyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz. Kendinize saygınızdan dolayı bu emeklerin hakkını vermeniz lazım. Eğer vermezseniz o zaman bu kadar çabaya yazık etmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

“Cesur olun ve yeteneklerinizi keşfedin”

Gençlere “yeteneklerinizi keşfedin” diye seslenen Başkan Ahmet Özer konuşmasına şöyle devam etti:

“Çağımız yüz yıldır kalkınma çağı. Kalkınmanın en değerli kaynağı insandır. İnsanı değiştirmenin, dönüştürmenin yolu eğitimdir. Eğitimin de en üst seviyesi üniversite eğitimidir. O şanslı kişiler kim? Sizsiniz. O zaman ayağınıza gelmiş olan bu fırsatı tepmemelisiniz. Bu çağda teperseniz beş yıl sonra geri dönseniz de artık o fırsat kaçmış olur. Bu nedenle size sunulmuş bu olanağın ne kadar kıymetli olduğunu asla unutmayın. Çalışın ve kazanın. Bunun için önce istekli olmanız lazım. İsteyin Cesur olun, yeteneklerinizi keşfedin ve geleceğin liderleri olun, bilim insanları olun, profesörleri olun. Siz onlarsınız işte. Biz de sizin bu hedeflere ulaşması için sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Ve ben sizin gözlerinizde bunu görüyorum. Önemli olan gençte sadece genci görmek değil, Onda geleceğin mucidini, profesörünü, doktorunu, mühendisini, iyi insanını görebilmektir. İnanıyorum ki başaracaksınız. Biz de mutlu olacağız, sizinle gururlanacağız. Yolunuz açık olsun.”

Başkan Özer ’Kitap ve Ben’ makalesini seslendirdi

Başkan Prof. Dr. Ahmet Özer, programın ardından görme engelli vatandaşlar için hayata geçirilen Engelsiz Kütüphane’ye geçerek “Kitap ve Ben” makalesinden bir kısım olan Yazmanın Büyüsü’nü seslendirdi.