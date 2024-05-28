Esenyurt genelindeki parke ve asfalt yol çalışmalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “İlçemizdeki tahrip olan yollar tespit edilerek onarımları yapılıyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 14 bin ton asfalt döktük. 70 caddemizi de boydan boya asfaltlayacağız. Hedefimiz; temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Fatih Mahallesi 937. Sokak’ta yürütülen parke yol çalışmasında incelemelerde bulundu. Başkan Özer, Esenyurtlu vatandaşların ferah sokaklarda daha konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için çalışan ekiplerle birlikte hem iş makinası ile yolları düzenledi hem de parke taşlarının yola yerleştirilmesine katkıda bulundu. İlçede tahrip olan yollarda parke ve asfalt işlemlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Özer, “Ulaşımın daha iyi olabilmesi için kavşak düzenlemeleri de yapacağız. Hedefimiz; temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt. Bu doğrultuda halkımıza gece gündüz, bayram seyran demeden hizmet edeceğiz” dedi.

“Esenyurt hizmete doyacak”

Temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt için çalıştıklarını belirten Başkan Özer, “Fen işleri Müdürlüğümüz cadde ve sokakları parke taşı ile donatıyor. Parke çalışmalarının yanı sıra asfalt yol çalışmaları da yapıyoruz. Şimdiye kadar 40 günde 14 bin ton asfalt yol yaptık. 70 caddemizi boydan boya asfaltlayacağız. Bunun yanı sıra parke taşları döşüyoruz, boyama işlemleri yapıyoruz. Ulaşımın daha iyi olabilmesi için kavşak düzenlemeleri de yapacağız. Hedefimiz; temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt. Dolayısıyla bir tarafta altyapı ve üstyapı hizmetlerine hız veriyoruz diğer tarafta da Esenyurt’u sosyal belediyeciliğin kalbi haline getiriyoruz. Esenyurt’umuz bizi takip etsin. Onlar bizi sevdi, kucakladı, bağrına bastı. Bizim de görevimiz bundan sonra onlara gece gündüz, bayram seyran demeden hizmet etmektir. Allah’ın izniyle Esenyurt hizmete doyacak” ifadelerini kullandı.