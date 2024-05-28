Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ekipler Amirliği ekipleri şüpheli şahıslar ve araçlara yaptıkları denetimlerde suça ve suçluya da göz açtırmıyor. Son 2 ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suç ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da dahil 400 aranan şahıs kıskıvrak yakalanırken 1 kilo 203,53 gram uyuşturucu ele geçirildi.



1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

2 aylık bir sürede yapılan çalışmalar neticesinde toplamda, 1 kilo 203, 53 gram (metamfetamin, esrar ve bonzai) uyuşturucu madde, 26 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 10 kuru sıkı tabanca, 465 adet uyuşturucu hap, 5 çalıntı otomobil ile 3 motosiklet ele geçirildi.

2 ayda 400 aranan şahıs yakalandı

Yapılan çalışmaların devamında haklarında hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay, cezaevinden kaçmak suçundan 19 yıl 3 ay, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 7 ay, yağma suçundan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 400 aranan şahıs yakalandı.