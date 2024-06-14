Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, karneler gününde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere karnelerini takdim eden Başkan Özer, çocuklardan yaz tatilinde bol bol oyun oynamalarını istedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Siteler İlkokulu’nda düzenlenen yıl sonu kapanış programına katıldı. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, Esenyurt Üniversitesi Dekanı Dinçer Atlı’nın da katıldığı etkinlikte öğrencilerin gösterileri sahnelendi. Gösterilerin ardından sınıfları tek tek gezen Başkan Özer, öğrencilere karnelerinin yanı sıra hediyeler de verdi.
Kaynak: iha