Bursa'da iddiaya göre araçta son ses müzik dinleyen gençler ile mahalle sakinleri arasında sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Tarafların birbirlerine tekme tokat girdiği, sopaların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, araç sürücüsü genç önce kaçmaya ardından kavga ettiği kişileri araçla ezmeye kalktı.

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde iddiaya göre bir grup genç, ticari bir araçla son ses müzik açıp tura çıktı.

Müzikten rahatsız olan mahalle sakinleri gençlerin sessiz olmasını istedi. Bu nedenle taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinleri ile gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Taraflardan bazıları eline aldıkları sopayla birbirlerine vurdu. Sokağın ringe döndüğü anlar kameraya yansırken, gençler olaylar üzerine araçlarıyla kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştı.