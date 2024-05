Esenyurt Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle engelli ve yaşlı anneleri evlerinde ziyaret etti. Annelere hediye ve çiçek takdim ederek Anneler Günü’nü kutlayan belediye çalışanları Başkan Prof. Dr. Ahmet Özer’in selamlarını iletti.

Esenyurt Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle ilçe genelinde yaşayan engelli ve yaşlı anneleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Özer’in talimatı ile gerçekleşen ziyarette engelli ve yaşlı annelere hediye ve çiçek takdim edildi. Belediye Başkanı Ahmet Özer’in selamını annelere ileten belediye ekipleri engelli ve yaşlı annelerin sorunları ve ihtiyaçları konusunda gerekenin yapılması için anneleri tek tek dinledi. Sürpriz ziyaret nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten anneler, böylesi özel bir günde kendilerini unutmadığı için Başkan Özer’e teşekkürlerini iletti.

“Annelerimiz en kıymetli varlıklarımız”

Engelli annelerin her daim yanında olacaklarının altını çizen Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Başta engelli annelerimiz olmak üzere çocuklarının mutluğu için her zorluğa katlanan, kalpleri şefkat ve merhamet dolu annelerimizin gününü en içten duygularımla kutluyorum. ’Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ sözü boşuna söylenmiş bir söz değildir. Aslında sadece bir gün değil her gün, her saat, her saniye annelerimizi ansak yeridir, emeklerini ödeyemeyiz. Hepimizin ilk mimarı annedir. Bir toplumun iyi ya da kötü olması, ileri ya da geri gitmesinin en büyük sebeplerinden birisi de kadınlardır. Bu yüzden kadınlar kırmızı çizgimizdir. Kadınların hayatın içinde olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.