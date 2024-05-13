Mudanya Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle engellilerin rahat iletişim kurmasını sağlayan uygulamaların yer aldığı farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Mudanya Belediyesi Engelliler Birimi tarafından, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak, sorunlarına dikkat çekmek ve eşit yaşam hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Mütareke Meydanı’nda çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Görme ve işitme engelli bireylerin iletişimini kolaylaştıran uygulamaların yer aldığı bilgilendirme stantlarında, Mudanya Belediyesi Engelliler Birimi personelleri tarafından ziyaretçilere Braille Alfabesi, işaret dili anlatımları yapıldı. Etkinliğe katılan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, görme engelli Berivan Girgin ile satranç oynadı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ulaşım, barınma ve sağlık gibi temel haklardan eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi. Engelli bireylerin kentin imkanlarına kolay ve güvenli bir şekilde erişimlerini sağlayacak düzenlemeler yapacaklarını dile getiren Dalgıç, “Engelliler Federasyonu Mudanya Temsilcileri ile Mudanya’da kurulacak olan “Engelsiz Yaşam Merkezi” için ön mutabakata vardık. Amacımız toplumun farkındalığını artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak” diye konuştu. Etkinlik sonunda Bursa Teknik Üniversitesi İşaret Dili Eğitmeni Emine Biçim, Başkan Deniz Dalgıç’a engelli bireylerin yaşamını anlatan kitabını hediye etti.