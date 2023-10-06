Esenyurt Belediyesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yapımı süren parktaki kazı sırasında yer altında yuva yapan farelerin yüzeye çıktığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Bölgede ilaçlama yapıldığı ve herhangi bir olumsuz durum kalmadığı kaydedildi.

Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Barbaros Hayrettin Paşa Mahallemizde yapımı süren parktaki kazı sırasında yer altında yuva yapan farelerin yüzeye çıktığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştır. Bu durum üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kazı bölgesine geçerek ilaçlama çalışması gerçekleştirmiştir. Söz konusu yerde herhangi bir olumsuz durum kalmamıştır. Halk ve çevre sağlığı için ilçemizin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer yerildi.