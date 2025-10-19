Nilüfer Belediyesi ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi iş birliğinde, güvenli beslenme ve sağlıklı nesiller için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 'Sağlıklı Gıda Şenliği', bir söyleşi ile sona erdi. Nilüfer Pancar Deposu’ndaki etkinlikte Sibel Tokat, "Gıda Etiketi Okuryazarlığı" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katılım sağladı.

Tokat, dünyada ve Türkiye’de artan gıda israfına dikkat çekerek, bu yılki "Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için el ele" sloganını hatırlattı ve herkesin sürecin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Gıda israfının basit adımlarla önlenebileceğini belirten Tokat, ülkemizde bir yılda israf edilen ekmekle 500 okul yapılabileceğini ifade etti, ekmeğin israf edilmemesi gerektiğini, şekli bozuk meyve ve sebzelere de şans verilmesi gerektiğini ve gıdanın çöpe gitmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Dünya açlık ve obeziteyle mücadele ederken, "gıdaya sahip çıkmanın" önemine değinen Tokat, alışveriş yaparken ürün etiketlerinde dikkat edilmesi gereken bilgileri de paylaştı. Mevzuata göre menşei, içindekiler, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi gibi bilgilerin mutlaka etiketlerde yer alması gerektiğini vurgulayan Tokat, ayrıca tüketicilerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden markaların güvenilirliğini sorgulayabileceklerini hatırlattı.