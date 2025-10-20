Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Ünsal Group Şiran’ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Osmangazi Belediyespor, Ünsal Group Şiran karşısında ilk seti 27-25, ikinci seti ise 25-14 skorla tamamlayarak üstünlük sağladı. Üçüncü sette rakibine 26-28’lik sonuçla geçit veren Osmangazili sporcular, dördüncü sette etkili servisleri ve hatasız hücumlarıyla toparlanarak 25-12 fark oluşturdu. Oyunun her anında disiplinli bir performans sergileyerek göz dolduran takım, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, takımın gösterdiği başarıdan dolayı tüm sporcular ile teknik ekibi yürekten kutladı.