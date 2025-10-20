Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol–Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların titizlikle takip edildiğini belirtti. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak operasyonel işbirliği sayesinde şu iadelerin sağlandığını açıkladı:

Kırmızı bültenle “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan uluslararası seviyede aranan R.R., Almanya’dan iade edildi.

Kırmızı bültenle “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan aranan T.B., Karadağ’dan iade edildi.

Kırmızı bültenle “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan Y.E.A., Kazakistan’dan iade edildi.

Yerlikaya yaptığı paylaşımında emeği geçen kurum ve görevlileri tebrik ederek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.