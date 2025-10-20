Kırmızı-mavili temsilcimiz, aldığı bu sonuçla birlikte namağlup unvanını koruyarak 4’te 4 yaptı ve set vermeden yoluna devam etti. Sezon başından bu yana gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, takım oyunundaki uyum, savunmadaki direnci ve hücumdaki etkinliğiyle galibiyeti hak eden taraf oldu.

Teknik ekip ve oyuncular, elde edilen bu önemli galibiyeti kendilerine destek olan tüm İnegöl halkına armağan ederken, takımın mücadele azmi ve birlik ruhu takdir topladı. Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol önümüzdeki haftalarda da aynı disiplin ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.