Esenyurt Belediyesi’nin Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu İlk Yardım Eğitim Merkezi hizmete açıldı.İlçede ilk yardım bilincini artırmayı hedefleyen merkezin açılışı, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak ve yeni ilk yardımcıların yetişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen merkezde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek eğitim programlarında kursiyerlere teorik ve uygulamalı ilk yardım eğitimi verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı sınavın ardından ilk yardım kimlik kartı ve sertifikası almaya hak kazanacak. Öncelikle kamu kurumlarında görevli personellere eğitim verilerek, ilerleyen süreçte eğitimler tüm vatandaşlara da açık hale getirilecek.

Kaynak: İHA