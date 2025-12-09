Gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu asil, yedek ve denetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.
Eyüp Arslan Başkanlığındaki görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti;
Fahri Ünlü – Başkan Yardımcısı, Ertan Sakin – Başkan Yardımcısı, Serkan Turan – Başkan Yardımcısı, İlhami Uysal – Basın Sözcüsü, İsmail Çıbukcu – Basın Sözcüsü, Kemal Ok – Muhasip, İsmail Özgül – Muhasip, Sadri İlçin – Sekreter, Teyfik Öner – Asil Üye, Mesut Öksüzoğlu – Asil Üye, Ferruh Koyuncu – Asil Üye, Selahattin Dumanlar – Yedek Üye, Levent Arslan – Yedek Üye, Mustafa Bektaş – Yedek Üye, Nuri Boyrat – Yedek Üye, Gökhan Efe – Yedek Üye, Fatih Aydoğdu – Yedek Üye, Yener Karadan – Denetim Kurulu Asil Üye, İsmail Acar – Denetim Kurulu Asil Üye, Memduh Sevinç – Denetim Kurulu Asil Üye, Enver Balı – Denetim Kurulu Yedek Üye, Adnan Memiş – Denetim Kurulu Yedek Üye, Mustafa Arı – Denetim Kurulu Yedek Üye.