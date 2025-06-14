Esenyurt Belediyesi, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Danamandıra Tabiat Parkı’nda motivasyon pikniği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler doğayla buluşup stres attı.

Esenyurt Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için Danamandıra Tabiat Parkı’nda moral ve motivasyon pikniği gerçekleştirdi. Düzenlenen programda öğrenciler, sınav öncesi yoğun tempodan uzaklaşarak keyifli bir gün geçirdi. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde sınava hazırlanan gençler, doğayla iç içe bir ortamda halat çekme, grup oyunları ve müzik dinletileri gibi çeşitli etkinliklere katıldı. Piknik boyunca ikramlarla ağırlanan öğrenciler hem eğlendi hem de sınav stresinden uzaklaşma fırsatı buldu. Programla ilgili açıklama yapan yetkililer, öğrencilerin motivasyonunu artırmak, moral desteği sağlamak ve sınav sürecine daha hazırlıklı girmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu tür organizasyonlara önem verdiklerini belirtti. Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği moral pikniği sayesinde gençler doğayla buluşarak keyifli anlar yaşarken, sınav öncesi kaygılarını bir nebze olsun geride bırakma imkânı buldu.

"Talebelerimizi motive etmek için buradayız"

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Eğitim Koordinatörü görevi yapan Mesut Parlak, belediyenin gençlerin yanında olduğu vurgusunu yaparak, " Yaklaşık bir yıldır hem LGS hem de YKS öğrencilerimize hazırlık eğitimi vermekteyiz. Bu süreçte önemli bir mesafe katettik, öğrencilerimiz büyük emek harcadılar. Artık sona geldik sayılır; bu hafta LGS, önümüzdeki hafta da YKS sınavlarımız var. Öğrencilerimiz çok çalıştı, gerçekten çok yoruldular. Bugün de YKS grubumuzla bir motivasyon etkinliğindeyiz. Eğlendik, eğlenmeye de devam ediyoruz çünkü yoğun bir süreci geride bıraktık. Ama bu bir son değil; tam aksine yeni bir başlangıç. Çünkü her son, yeni bir başlangıca kapı aralar. İnşallah gelecek yıl öğrencilerimizi daha güzel yerlerde, başarılı alanlarda göreceğiz" dedi.

"Doğa ile iç içe olmak bana ve arkadaşlarıma iyi geldi"

Sınav stresini üzerinden atmak için bu etkinlikte bulunduğunu ifade eden Eda Nur Akgül ise, "Bugünkü etkinlik stresin azalmasına gerçekten çok katkı sağladı. Öncelikle teşekkür ediyorum; çok verimli bir etkinlik oldu. Hâlâ da verim almaya devam ediyoruz. Çeşitli oyunlar sayesinde sınavı düşünmemeye çalıştım. O anlarda sınav kaygısı bir süreliğine kayboldu. Ayrıca yemekler çok güzeldi, gerçekten özenilmişti. O konuda da mutluyuz. Halat çekme etkinliği vardı, orada yarıştım ama dereceye giremedim. Onun dışında grup oyunlarımız oldu, bir kez kazandım. Müzik söyleyenler vardı; çok güzel sesler duydum, keyifliydi. Doğayla iç içe olmak, temiz hava almak, biraz olsun oksijen depolamak hepimize iyi geldi. Bu güzel organizasyon için Esenyurt Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.