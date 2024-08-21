İstanbul Esenyurt Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir ilçede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda sokaklarda dip köşe temizlik çalışmaları yapan ekipler, çöp konteynerlerini yıkayıp ilaçlayarak her türlü böcek ve haşere oluşumunun önüne geçiyor.

Esenyurt’ta temizlik seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Göreve “Temiz, Ulaşılabilir, Yeşil Bir Esenyurt” mottosu ile başlayan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in talimatıyla çalışmalarına hız kazandıran ekipler, ilçe genelini köşe bucak temizliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mahalleler, filoya yeni eklenen temizlik araçları ile boydan boya yıkanıyor. Koku ve böceklenme durumuna karşı çöp konteynerlerini de düzenli olarak yıkayan belediye ekipleri, cadde aralarını da süpürerek Esenyurtluları temiz bir ilçeye kavuşturuyor.