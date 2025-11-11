İstanbul Esenyurt’ta tahta kurusu bulunan bir ev yüksek dozda ilaçlanınca 7 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırmıştı. Yaşanan o olayda bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bir mahalle sakini olayı anlattı.

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda yabancı uyruklu bir gencin internet üzerinden aldığı tarımsal ilaçlarla evini ilaçladığı, ardından ise kapıları kapatarak binadan ayrıldığı öğrenildi. Bir süre sonra ise böcek ilacının apartman boşluğundan binaya yayıldığı, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaşanan olayın ardından ise belediye ekiplerince mühürlenen bina önünde polis ekipleri nöbet tutarken, AFAD’a bağlı birimlerin binadaki zehirli kimyasalları boşaltmak için bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Akşam saatlerinde yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Ali Karaca, "24 yaşlarında yabancı bir genç internetten sipariş ettiği ilaçla evini ilaçlamış. Sonrasında kapıları kapatarak evden ayrılmış. Böcek ilacı ise apartman boşluğundan tüm binaya yayılmış. Bildiğim kadarıyla aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Onların dışında da zehirlenenlerin olduğu söylendi. Herhalde birinin durumu da ağırmış" dedi.