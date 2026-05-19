Atatürk'ün 107 yıl önce Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs günü, ülkenin birbirinden farklı noktalarında büyük kutlamalara sahne oldu. Esenyurt ilçesinde de Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kaymakamlığı ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla renkli bir kutlama yapıldı. Her yaştan yüzlerce öğrencinin çeşitli koreografi, koro, spor ve çeşitli etkinlilerle milli mücadele ruhu anlatıldı. Yüzlerce kişi, gerçekleşen kutlamaları tribünlerden coşkuyla izledi.

Programa, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, veliler ve yüzlerce öğrenci katıldı.