Olay, dün sabaha karşı Beşiktaş Arnavutköy Sahili’nde meydana gelmiş, iddiaya göre Cemil Salman ile iki arkadaşı, midye salyangoz toplamak için denize dalmış, dalıştan bir süre sonra, iki arkadaş denizden çıkarken, Salman yüzeye çıkmamıştı. Durumu fark eden arkadaşları suda bir süre Cemil Salman’ı kendi imkanları ile aramış ancak bir ize rastlayamayınca, polis ve itfaiye ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Salman’ı aramak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri ve Cemil Salman’ın dalgıç arkadaşları ile arama çalışmaları 12 saat sürmüştü.

Cansız bedenine ulaşıldı

Çalışmaların sürdüğü sırada Salman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cansız bedeni, dalgıç arkadaşları tarafından dalış yapılan yerin 10 metre ilerisinde bulundu. Salman’ın cenazesi, olay yerine sevk edilen ambulans ile otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.