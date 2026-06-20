İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1224. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada maddi hasara yol açan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.