İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen bir düğünün ardından iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi. Düğün salonunun çıkışında taraflar tekme tokat birbirine saldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre düzenlenen düğünde aileler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Düğünün bitmesiyle salondan çıkan taraflar kapı önünde birbirine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda onlarca vatandaş tekme tokat birbirine saldırırken, yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.