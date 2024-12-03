Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği “Kadınlara Özel Sorunlar ve Hastalıklar” seminerinde kadınlar, merak ettiği sorulara cevap buldu.

Esenyurt’ta “Kadınlara Özel Sorunlar ve Hastalıklar” konulu seminer düzenledi. Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen seminere Uzman Sosyolog Zeynep Hakan, konuşmacı olarak katıldı. Kadınların yaşadığı özel sorunlar, sıklıkla karşılaştıkları hastalıklar ve tedavi yollarıyla ilgili katılımcıları bilgilendiren Sosyolog Hakan, merak edilen soruları da cevapladı. Sağlık konusunda bilinçlenen kadınlar, Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti. Yetkililer, kadın, aile ve çocukla ilgili bilgilendirme seminerlerinin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.