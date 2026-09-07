Devlet okulları ve özel okullar için belirlenen tarifeler, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

2026-2027 eğitim öğretim döneminde İnegöl’de öğrenci taşımacılığı hizmeti veren servis esnafının uygulayacağı yeni ücret tarifesi açıklandı.

Devlet okullarında kullanılacak servisler için İnegöl şehir içi taşıma ücreti 3 bin 600 TL olarak belirlenirken, Alanyurt-Kozluca yolu güzergahında ücret 4 bin TL olacak.

Özel okullarda ise servis ücretleri, okulun bulunduğu bölge ve güzergah mesafesine göre değişiklik gösterecek.

Yeni tarifeye göre İnegöl içindeki özel okullara öğrenci taşıma bedeli 4 bin 400 TL olarak uygulanacak. Alanyurt güzergahı için ücret 4 bin 750 TL, Akhisar-İnegöl ve Yenice-İnegöl hatları için ise 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Yenişehir güzergahında uygulanacak servis ücreti ise 9 bin TL olacak.

Açıklanan fiyat tarifesinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.

İNSERKOOP tarafından yapılan açıklamada, son dönemde akaryakıt fiyatlarında görülen değişimlerin öğrenci servis taşımacılığı yapan esnafın maliyetlerini doğrudan etkilediği belirtildi.

Başta yakıt giderleri olmak üzere işletme maliyetlerinde yaşanabilecek artış veya değişikliklerin dikkate alınacağı, bu doğrultuda 2027 yılı için servis ücretlerinin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Kooperatif, yeni ücretlerin belirlenmesinde hem öğrenci ve velilerin ulaşım ihtiyaçlarının hem de servis esnafının artan maliyetler karşısında hizmetini sürdürülebilir şekilde devam ettirebilmesinin gözetildiğini ifade etti.

Öğrenci taşımacılığında güvenli, düzenli ve kesintisiz hizmetin öncelik olmaya devam edeceği belirtilirken, öğrenciler ile velilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla sektörün tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde hareket edileceği vurgulandı.