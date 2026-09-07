Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alınan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı dönemde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelinin FETÖ firarisi olduğu ve yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte olay dönemine ait bilgi ve belgeler ile yeni deliller incelemeye alındı. Dosyada yer alan kamera görüntülerine ilişkin iddialarda, bir gardiyanın acil durum uyarısının duyulmasını engellemek amacıyla radyonun sesini yükselttiği, çağrılan ambulansın ise cezaevine giriş yapmadan önce yaklaşık 10 dakika yol kenarında bekletildiği öne sürüldü.

Odatv davası kapsamında tutuklu bulunan Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından yürütülen ilk soruşturmada, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda ölüm nedeninin kalp rahatsızlığı olduğu değerlendirilmiş ve 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN ELE ALINDI

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya Ağustos 2026'da yeniden değerlendirilmek üzere “Faili Meçhul” birimine gönderildi. Son incelemelerde Kozinoğlu'nun cezaevinde kaleme aldığı el yazısı notların da dosyaya girdiği belirtilmişti.

"ALARM SESİ DUYULMASIN DİYE RADYONUN SESİNİ AÇTI"

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Kozinoğlu öldüğü gün, sabah önce duş aldı, ardından koğuşuna geçti. Koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu, yan koğuştakilere seslendi. Durum üzerine acil yardım butonuna basıldı.

Dosyaya giren kamera kayıtlarına göre, merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı. Bir diğer iddiaya göre ise acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu öne sürüldü. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahale sonrası Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.

"YOL KENARINDA 10 DAKİKA BOYUNCA BEKLETİLDİ" İDDİASI

Dosyadaki iddialara göre, olay sırasında yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika boyunca bekletildi, ekip değişimi yapılıp hastaneye gidildi. Kozinoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gardiyanlar ve sağlık ekibinin Kozinoğlu'nun cezaevinden hastaneye ulaştırılması sürecinde çelişkili ifadeleri de dosyaya girdi.

BAKAN GÜRLEK: 1 ŞÜPHELİ FETÖ FİRARİSİ OLARAK YURT DIŞINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş; hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış; 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız dosyayı yeniden incelemiş; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firasi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde; gerçeğin ortaya çıkarılması, varsa sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz."