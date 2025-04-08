Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kaymakamlığı, "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" sloganı ile kanserle mücadele için kolları sıvadı. "Ulusal Kanser Haftası" dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Doç. Dr. Hasan Ökmen erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Ulusal Kanser Haftası’nda Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kaymakamlığı birlikte bir çalışma yaptı. "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" sloganıyla başlatılan çalışmanın lansmanı Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Lansmana, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Esenyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ökmen ve vatandaşlar katıldı. Programda kürsüye çıkan Ökmen, erken teşhisin önemine vurgu yaparken, Esenyurt Kaymakamı Çobanoğlu ise kanserle mücadelede vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Vatandaşın her zaman yanında olduklarını belirten Çobanoğlu, "Bugün kanser nedeniyle bir araya geldik. Amacımız kanser ile ilgili farkındalık oluşturmak. Artık kansere hepimiz aşinayız, çağımızın vebası diye adlandırdığımız bir hastalık. Esenyurt Kaymakamlığı ve sağlık bakanlığı olarak önleyici sağlık hizmetleri noktasında faydalı olmaz istiyoruz, sizleri bilinçlendirmek istiyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz, sizlerin de bizlere destek olmasını istiyoruz" dedi.

Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Sloganımızda da bahsettiğimiz gibi ‘Kanserden korkma, geç kalmaktan kork’. Bu hastalık ne kadar erken teşhis edilirse kurtulma imkanımızda o kadar fazla oluyor. Artık kanser korkacağımız bir hastalık değil, sadece dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kanserin nedenleri hakkında konuşan Esenyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ökmen ise, "Kanser oluşumunun yüzde 90’ı çevresel faktörlerdir. Yani kanserojenlere maruz kalmak, zararlı alışkanlıklar gibi. Bunlar sigaradır, radyasyona maruz kalmaktır, alkoldür, aşırı kilolu olmaktır. Bunlar çevresel faktörlerdir. Bir de yaşa bağlı olan nedenler vardır. Genelde 50 yaşın üzerinde kanser oranında ciddi artış görüyoruz ve bunların dışında da genetik faktörler vardır. Bir kişinin ailesinde kanser hastalığı varsa risk artar. Kolon kanseri üzerinden örnek vereyim. Annesinde, babasında, amcasında kolon kanseri olan bir kişinin, normal popülasyona göre 6 kat daha fazla oranla kolan kanseri olma ihtimali var" ifadelerini kulandı.

Programın ardından vatandaşlar ücretsiz test oldu.