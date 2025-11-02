Esenyurt’ta iki aile arasında çıkan kavgada bir aile diğerinin evini taşladı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1173. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkelenen şahıslar, kavga ettikleri ailenin evini taşladı. Yaşanan o anlar saniye saniye çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kalabalık bir grubunun husumetli olduğu ailenin evini taşladığı anlar yer aldı. Öfkeli şahıslar çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.