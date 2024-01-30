Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta yaşayan şahıslar arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışma giderek büyürken 3 genç kız karşı tarafın evine taş atmaya başladı. Olay giderek büyürken komşular arasında sinirler gerildi. İki tarafın yakınları da kavgaya dahil olurken ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları güçlükle ayırdı. Olay sonrası iki taraf da ifade vermek üzere karakola götürüldü. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA