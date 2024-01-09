Esenyurt Belediyesi’nin sanat dolu ocak ayı programı açıklandı. Belediye, 2024’ün ilk ayında unutulmaz kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir program sunuyor. Konser, tiyatro ve sinema tutkunu yetişkinleri eşsiz içerikler beklerken, yarıyıl tatiline girecek olan minikler için de hazırlanan programlar takvimde yerini aldı.

Esenyurt Belediyesi, 2024 yılının ilk ayına iddialı bir giriş yaparak açıkladığı ocak ayı etkinlik takvimi ile birbirinden değerli çalışmaları Esenyurtlu vatandaşlarla buluşturmayı hedefliyor. Belediyenin hazırlamış olduğu “Ocak Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri Takvimi” ilçede yaşayanları konser, tiyatro ve sinema alanlarında birbirinden güzel yapımlarla buluşturacak. Sömestr tatiline girecek olan çocukların da unutulmadığı çalışmada, ilçede yaşayan öğrencilerin yarıyıl tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik programı hazırlandı. Her gün farklı bir etkinliğin yer aldığı takvimde, Esenyurtlu minikler hem eğlenecek hem de kültür sanatla dolu iki hafta geçirecek.

Programda Neler Var

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 9 Ocak’ta Esenyurt Kültür Merkezi’nde başlayacak Âşıklar Gecesi Özel Programı’nın ardından, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Yasemin Yalçın, İlyas İlbey gibi usta tiyatrocuların yer aldığı “Her şey Bedava” isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak. Sanatseverlerden tam not alan “Çetin Ceviz” isimli yetişkin tiyatrosunun gösterime sunulacağı programın hemen ardından yine bir yetişkin oyunu olan “Haççenin Hecesi” isimli tiyatro oyununun gösterimi yapılacak. Yarıyıl tatiline giren çocukların da unutulmadığı etkinlik programında “Sömestr Şenliği” ile eğlenecek olan minikler: “Pinokyo”, “Büyülü Yastıklar ve Zeytin Ülkesi Masalı” gibi tiyatro oyunlarıyla ufuklarını genişletecek. Ayrıca çocukların beğeniyle izlediği animasyon film gösterimleri ocak ayı takviminde belirlenen günlerde yerini aldı.