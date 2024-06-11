Esenyurt’ta iki kuzen arasında çıkan alacak verecek mevzusunda ortalık karıştı. Ailelerin dahil olduğu kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkan kuzenlerden biri, diğerinin evine gidip eşine durumu aktardı. Bu duruma sinirlenen şahıs, kuzenini arayarak iş yerine çağırdı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aile bireylerinin de dahil olmasıyla olay büyüyerek sokağa taştı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.