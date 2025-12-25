Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen son denetimlerde, çocuklar için satışı yasak olan sağlıksız ürünler sattığı ve gerekli yasal evraklara sahip olmadığı tespit edilen bir okul kantini mühürlendi. Denetimler kapsamında İbrahim Özaydın İlköğretim Okulu'nda faaliyet gösteren kantinde yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi. Satışı yasak olan ürünler zabıta ekiplerince tutanak altına alınarak imha edildi. Ayrıca kantin işletmecisinin gerekli ruhsat ve belgeleri ibraz edememesi üzerine, ilgili kantin mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, çocukların sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, okul kantinlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, velilerin ve okul yönetimlerinin de bu tür durumlarda belediyeye bildirimde bulunmalarının denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.