Körfez Belediyesi ekipleri tarafından yasal işlemleri tamamlanan binada, yıkım öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İçerisinde Aile Sağlığı Merkezi, PTT şubesi, Cahit Zarifoğlu Bilgievi ve Mahalle Muhtarlığı'nın bulunduğu bina, iş makineleri eşliğinde kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkım işlemleri sırasında çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yıkım çalışması, belediye ekiplerinin koordinasyonunda başarıyla tamamlandı.