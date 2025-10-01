Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme müsabakaları, yoğun katılım ve büyük heyecanla tamamlandı. Genç yüzücülerin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda tribünlerde de coşkulu anlar yaşandı. Sporcular, antrenörler ve ailelerin ilgiyle takip ettiği müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonlar hem çocuklarımızın spora olan ilgisini artırıyor hem de Bilecik’te spor kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor" dedi.