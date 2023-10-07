Esenyurt Belediyesi, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü’nde, ilçedeki serebral palsi hastası çocukları ziyaret ederek, hediyeler verdi.

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü’nde ilçe genelindeki çocukları yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçede bu hastalığı taşıyan çocukları evlerinde ziyaret etti. Çocuklara hediyeler veren belediye yetkilileri, ailelerin sorun ve önerilerini dinlemenin yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un selamlarını iletti. Bugünü unutmadıkları için belediye ekiplerine teşekkür eden aileler, duygu dolu anlar yaşadı.

“Duygu dolu anlar yaşadım”

Belediyenin her zaman yanlarında olduğunu belirten İzafet Kaya şöyle konuştu:

“Bugün bizi unutmayıp evimize geldiler. Sorun ve önerilerimizi dinleyerek, bizim yanımızda oldular. Beni ve çocuklarımı düşünüp, bugüne özel olarak ziyaret etmeleri beni hem çok mutlu etti hem de duygulandırdı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un selamlarını da ilettiler. Ben Başkanımızdan çok memnunum. Buradan kendisine de teşekkürlerimi iletiyorum.”