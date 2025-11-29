İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan iş makinesi devrildi. Olayda park halindeki iki otomobil ve bir motosiklet hasar gördü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi 1245 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki tır dorsesinde taşınan iş makinesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Park halindeki iki otomobil ve bir motosikletin hasar gördüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Devrilen iş makinesi vinç yardımı ile kaldırılırken kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş makinesinin devrildiği ve kepçesinin araçların üzerine düştüğü görüldü.