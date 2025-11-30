Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım ağını modernleştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde devam ediyor.

Bölgenin en yoğun kullanılan arterlerinden biri olan Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde, İSU Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı düzenlemesine geçildi. Yol Bakım Onarım ve Yapım Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddede binder asfalt serimini tamamladı.

Çalışmalar kapsamında caddeye 6 bin 780 ton plentmiks temel malzeme serilirken, 4 bin 955 ton asfalt kullanıldı. Ayrıca zemin iyileştirmesi için 8 bin 350 metreküp kazı ve 3 bin metreküp dolgu yapıldı.

Altyapı baştan aşağı yenilendi

Proje dahilinde caddenin altyapısı da güçlendirildi. Bölgeye 1925 metre içme suyu, 500 metre atık su ve 860 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 3 bin 285 metre yeni hat döşendi.

Enerji nakil hatlarının yer altına alındığı caddede, enerji verimliliğini artırmak amacıyla 1600 kVA kapasiteli yeni bir modüler hücreli transformatör binası inşa edildi. İletişim altyapısı için ise 2 bin metrelik fiber optik kablo döşendi.

Sırada kaldırımlar ve dekoratif aydınlatma var

Yolun sürüş güvenliğini ve konforunu artıracak son kat aşınma asfaltının ilerleyen günlerde serileceği bildirildi. Asfalt imalatlarının tamamlanmasının ardından, yaya güvenliği için 40 metreküp betonarme duvar örülerek genişletilen alanlara 4 bin metrekare baskı beton kaldırım yapılacak. Çalışmalar, dekoratif aydınlatma direklerinin montajıyla tamamlanacak.