Konut, işyeri ve arsa sahibi mükelleflerin 2025 yılı emlak vergisinin ikinci taksitini 1 Aralık Pazartesi gününe kadar yatırmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra ödeme yapanlar için kamu alacaklarında geçerli olan yüzde 3,5 oranındaki gecikme zammı devreye girecek.

Emlak vergisinde yeni bir düzenleme var mı?

Şu an için emlak vergisini doğrudan etkileyen resmi bir değişiklik açıklanmış değil. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla, konutlarını kiraya verenlerin elde ettiği kira gelirlerinde uygulanan istisna önemli ölçüde daraltılıyor. Yeni uygulamada yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar ile maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar istisnadan yararlanacak. Bunun dışındaki mükellefler için kira gelirlerindeki istisna kaldırılacak. Bu düzenleme, emlak vergisi ve gelir vergisine ilişkin çerçevede dikkate değer bir dönüşüme işaret ediyor. Ayrıca konut fiyatlarının artışı ve ekonomik koşullar nedeniyle matrah ve muafiyetlerde yeni ayarlamaların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Son ödeme günü olan 1 Aralık yaklaşırken, gecikme zammına maruz kalmamak için mükelleflerin işlemlerini zamanında tamamlaması önem taşıyor. Vergiden muafiyeti bulunan vatandaşlar ise bağlı oldukları belediyeye başvurarak haklarını kullanabiliyor.

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye gidilerek yapılabileceği gibi, birçok belediye tarafından sunulan e-Devlet üzerinden online ödeme imkânı da kullanılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, belediyelerin kendi web siteleri üzerinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Ödeme işlemlerini hızlandırmak için T.C. kimlik numarası ve taşınmaz bilgilerini hazır bulundurmak faydalı oluyor.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Bazı vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Buna göre, brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Ayrıca engelliler, gaziler ve geliri olmayan vatandaşlar da muafiyet hakkına sahip olabiliyor. Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin, ilgili belediyeye başvurarak gerekli belgeleri sunmaları gerekiyor.