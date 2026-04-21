Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar, sınav takvimine uygun programları, uzman eğitmen kadrosu ve rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin yoğun sınav sürecinde yanında olmayı hedefliyor. Hafta içi ve hafta sonu seçenekleriyle sunulan eğitimler, tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

'Eğitimlerimiz hızla devam ediyor'

Esenyurt Belediyesi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yaparak şunları söyledi: 'Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz. Devam eden LGS ve YKS kurslarımızın ardından, kamu personeli olmayı hedefleyen vatandaşlarımız için KPSS kurslarımızı, lisans tamamlama hedefi olan vatandaşlarımız için ise DGS kurslarımızı başlattık. Tüm eğitimlerimiz hızla devam ediyor. Kurslarımız ücretsiz olup hafta içi ve hafta sonu programlarıyla sürüyor.'

'Bizim için önemli bir fırsat'

Kurslardan faydalanan vatandaşlar da sunulan hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi. Anestezi programı mezunu Mahmut Aktaş, kursların planlı ve verimli ilerlediğini belirterek ücretsiz olmasının büyük avantaj sağladığını ifade ederek bu imkanı sağlayan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti. Daha önce YKS hazırlık sürecinde de aynı merkezden yararlanan Buse Savaş ise eğitmenlerin ilgisinden memnun olduğunu belirtti. Savaş, özel kurs ücretlerinin yüksekliğine dikkat çekerek bu imkanın önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Önlisans mezunu Sinem Çelik de hedeflerine ulaşma yolunda ücretsiz eğitim desteği almanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

KPSS ve DGS kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, Sürekli Eğitim Merkezi'ne bizzat başvurarak kayıt yaptırabilirler. Detaylı bilgiye ise belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilir.