Esenyurt Belediyesi'nin öğretmenlere yönelik iftar programı düzenledi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda düzenlenen iftar programına Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe protokolü, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okunup dualar edildi, ardından oruçlar açıldı.

Eğitim alanında önemli adımlar atılıyor

Konuşmasına Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın öğretmen temalı şiiriyle başlayan Aksoy, öğretmenliğin toplumun fikrî ve kültürel gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Esenyurt'un yaklaşık 250 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirten Aksoy, ilçede uzun yıllar derslik ve okul sayısının yetersiz kaldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde önemli adımlar attıklarını kaydeden Aksoy, 10 okuldan oluşan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin eğitime başladığını hatırlattı. Ardıçlı Mahallesi'nde yarım kalan Beşli Lise projesinin Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildiğini ve çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Aksoy, ayrıca 3 yeni ilkokul projesinin tamamlandığını, 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun yapımının devam ettiğini aktardı.

Binlerce vatandaşa ücretsiz eğitim desteği

Eğitime desteğin yalnızca okul yapımıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Aksoy; Çocuk Üniversitesi'nin nitelik olarak güçlendirildiğini, 10 bin lise ve üniversite öğrencisine sınav hazırlık kursu verildiğini, kültür, sanat ve mesleki kurslarla 32 bin vatandaşa ulaşıldığını söyledi. Spor akademisi sınavlarına hazırlanan 200 öğrenciye destek sağlandığını ve birçok branşta binlerce öğrenciye spor eğitimi verildiğini dile getirdi.

19 okulda yenileme çalışmaları yapıldı

İlçedeki kütüphanelerin de modernize edildiğini belirten Aksoy, Cemil Meriç Kütüphanesi'nin 24 saat açık 'uyumayan kütüphane' konseptiyle hizmet verdiğini ifade etti. Ayrıca 11 kreşte bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını, 19 okulda yaz ve ara tatil döneminde yenileme çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında 26 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlandığını açıklayan Aksoy, okullarda ücretsiz ve temiz içme suyuna erişim için su sebili uygulamasının başlatıldığını söyledi. Pilot uygulama kapsamında Sezai Karakoç Lisesi, Merkez Ortaokulu ve Ali Fuat Üstün İlkokulu'nda toplam 11 modern su sebilinin kurulduğunu, uygulamanın farklı modellerini kısa sürede tüm okullara yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

'Kendimizi çok değerli hissettik'

Başkan Vekili Aksoy'un öğretmenevi projesini çok önemli bulduğunu ifade eden Ahmet Keleşoğlu İlkokulu öğretmeni Mine Keleşoğlu şunları söyledi:

'Öncelikle bu geceyi düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Bir öğretmen olarak kendimi çok değerli hissettim. Sayın Can Aksoy'a da buradan ayrıca teşekkür ederim. Çünkü öğretmenevi projesi, biz öğretmenlerin uzun zamandır beklediği bir projeydi. Bunlar da gerçekten çok güzel çalışmalar.'

Esenyurt Belediyesi Moda ve Giyim Tasarım Teknolojileri Kursu Öğretmeni Emel Ergün ise 'Çok güzel ve çok sıcak bir akşamdı. Hep birlikte orucumuzu açtık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Devlet büyüklerimizin eğitime verdiği desteği bir kez daha görmüş olduk' ifadelerini kullandı.