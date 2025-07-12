Esenyurt Belediyesi, temizlik ekipleriyle sokakları yıkayarak vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı sunuyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçede temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle gezerek sokakları deterjanlı suyla yıkıyor, biriken toz ve kirleri temizliyor. Özellikle yaz aylarında artan toz ve kötü kokulara karşı yapılan bu çalışmalarla hem çevre kirliliği önleniyor hem de vatandaşlara daha temiz bir yaşam alanı sağlanıyor. Ekipler, sokak yıkama çalışmalarını düzenli aralıklarla gerçekleştirerek mahalle sakinlerinin temiz bir çevrede yaşamasını sağlıyor. Belediye yetkilileri, "Daha temiz bir Esenyurt için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Amacımız hemşehrilerimize hijyenik ve sağlıklı bir çevre sunmak" ifadelerini kullandı.