Haftalık değerlendirme kapsamında birçok önemli gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin (MEBBYS) tanıtım programına katıldı. Programda, verilerin bilgiye dönüştürülerek etkin planlama süreçlerinde kullanılması, kararların teknolojiyle desteklenmesi ve eğitimin geleceğinin bu sistem aracılığıyla şekillendirilmesi hedefi vurgulandı.

Edirne’de düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda il genelindeki eğitim faaliyetleri, mevcut durum ve hedefler ele alındı.

Bakan Tekin, Türkiye ile Sri Lanka arasında ekonomik ve teknik iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi (KEK) 3. Dönem Hazırlık Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik hazırlıkları kapsadı.

Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında iş birliğini içeren bir protokol imzalandı. Bu protokol, iki ülke arasında eğitim faaliyetlerinin eşgüdüm içinde yürütülmesini amaçlıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrencilerin yerleştirme sürecine temel teşkil edecek sonuçlar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından erişime sunuldu.

2025 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

LGS tercih sürecinde velilerin doğru ve yeterli bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla Tercih Süreci Veli Kılavuzu hazırlandı. Kılavuzda tercih döneminde dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.

Öğretmenler için yapay zekâ destekli bir eğitim rehberi hazırlandı. Bu rehberin, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

2025 yaz tatili döneminde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Başvuru sürecine dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı.