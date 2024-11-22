Bursa’nın İnegöl ilçesinde eşini çekiçle başına vurarak ağır yaralayan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak’taki ikamette 19 Kasım’da meydana gelen olayda, Cüneyt İ. (40), eşi Sümeyra İ.’yi (38) çekiçle başına vurarak ağır yaralamıştı. Şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. İfadesinde, "Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla yeniden gözaltına alınan şahıs, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha