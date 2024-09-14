Evlenmeden önce eşine üniversite bitireceğine dair söz veren Baki Aydın, eğitim aşkıyla ve azmiyle takdir topladı. Yıllar içinde 18 üniversite bitiren, okul müdürü olan ve 5 üniversitede eğitimini sürdüren 49 yaşındaki Aydın, kazandığı 24’üncü üniversitede ise iki oğluyla sınıf arkadaşı oldu.

İstanbul’da yaşayan Baki Aydın, herkese örnek olacak bir başarı hikayesinin başkahramanı oldu. Yıllar önce, ziraat mühendisi olan eşi Ayten ile tanışmasıyla hayatı değişen Aydın, evlenmeden önce eşine verdiği ‘üniversite bitirme’ sözünü fazlasıyla yerine getirdi. İlk üniversitesini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan Baki Aydın, bir ortaokulda müdürlüğe kadar yükseldi. 24’üncü üniversitesini oğullarıyla birlikte İstanbul Arel Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okuyacak olan Baki Aydın, eğitim aşkının nasıl başladığını şöyle anlattı:

“Okumayı seviyorum. Bunu eşim Ayten’e borçluyum. Evlenmeden önce lise mezunuydum. Eşim Ziraat Fakültesi mezunuydu, ziraat mühendisiydi ve bir şirkette çalışıyordu. Tanıştığımızda bana üniversiteyi bitirme şartı getirmişti açıkçası. Ben de bu şartını kabul ettim. ‘Açıköğretimden de olsa oku’ dedi. Anadolu Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okudum. Her yıl onur belgeleri alarak bölümü bitirdim. İlk 100’e girdiğim için mezuniyet törenine davet edildim.”

17 güne takılan öğretmenlik sevdası, 1 yıl sonra gerçek oldu

2007’ye kadar muhasebe bürosunda çalışan ve mali müşavirlik belgesi alan Baki Aydın, “Belgemi aldıktan sonra KPSS’den İstanbul Teknik Üniversitesi’ne atandım. Mali müşavirlik ofisi açmak yerine üniversitede memur olmayı tercih ettim. Eğitim camiasına girince oradaki ortamdan da etkilenerek birkaç bölüm daha bitirmek istedim. İki yıllık adalet, 2 yıllık ilahiyat derken İstanbul Üniversitesi’nde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ikinci öğretime kayıt oldum ve İlahiyat Fakültesi’ni 4 yıla tamamladım. Fakülteyi bitirip formasyon aldıktan sonra ‘Öğretmenliğe geçiş yapayım’ dedim. O dönem öğretmenlik atamalarında 40 yaş şartı vardı. 17 günle yaşa takıldım ve 2014 KPSS puanımla atanamadım. 2015 yılında tek maddelik bir kararla yaş şartı kaldırıldı ve o yönetmelikten yararlanarak 2015 Şubatı’nda bir ortaokula atandım. 1-1 buçuk yıl öğretmenlik yaptıktan sonra bir imam hatip ortaokulunda müdür yardımcısı oldum. 4 yıldır da okul müdürü olarak göreve devam ediyorum” dedi.

İlk tercihinde, yüzde 100 burslu kazandı

Son olarak, 22 yaşındaki oğlu Oktay ve 19 yaşındaki oğlu Berkay ile İstanbul Arel Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünü yüzde 100 burslu kazanan Baki Aydın, oğullarıyla sınıf arkadaşı olmanın heyecanını yaşıyor. Çocuklarıyla birlikte okuyabilmek için bu bölümü tercih ettiğini belirten Aydın, “Küçük oğlum Berkay’la geçen sene de aynı üniversitede, Turizm ve Otelcilik bölümünde öğrenciydik. Ama orada ben ikinci sınıftım o birinci sınıftı. Dolayısıyla derslerimiz ortak değildi. Burası ise benim birinci tercihimdi. Önce Berkay’ı Yatay Geçiş Kontenjanları (YGS) ile üniversitenin bu bölümüne aldık. Diğer oğlum Oktay da yeterli puanı aldığı için ilk tercihi olan burayı kazandı. Ben de tam burslu olarak bu bölüme yerleştim. Çocuklarımla aynı sınıfta olacağım için çok heyecanlanıyorum, onlarla birlikte okumak çok güzel olacak diye düşünüyorum” dedi.

20 olarak belirlediği hedefini 30’a yükseltti

Böylece toplam 6 üniversitede eğitimi devam eden Baki Aydın, üniversite okumaya ne zamana kadar devam edeceğiyle ilgili olaraksa, “Arkadaşlarım da çok soruyor. ‘Hocam yeter artık. Biraz da çocukların okusun’ diyenler var. İnşallah onlar da bu yoldan devam eder. Ben de açıkçası 20 olsun yeter demiştim fakat şu an okuduklarımdan da mezun olursam 24 üniversite olacak. Hedefim 30” diyerek sözlerini noktaladı.

Babalarıyla aynı sınıfta olacakları için mutluluk duyduklarını belirten Oktay ve Berkay Aydın da eğitim hayatlarında babalarının izinden gitmek için çabalayacaklarını ifade etti.