İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Gazze Şeridi sınırına doğru 300'den fazla araçla yola çıkan İsrailli esirlerin yakınları, Gazze Şeridi sınırına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan Nirim'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalaması için protesto düzenledi. Ellerinde yakınlarının fotoğraflarını taşıyan esir yakınları, üzerlerine ise kırmızı boyalı tişörtler giydi. Esir yakınları, kurdukları dev hoparlörler ile Gazze'deki yakınlarına seslendi. Bazı esir yakınları ise koşarak Gazze sınırını geçmeye çalıştı. Sınırı koşan esir yakınları polis tarafından engellendi.

Esir yakınlarından biri, "Rehineleri geri almak için Gazze'ye girmeye çalışıyorduk. Ordumuz bizi durdurdu, bizi savunmaya ve korumaya çalışıyorlar. Ama rehineler orada korunmuyor. Şimdi bir anlaşma imzalamalı ve tüm rehineleri geri almalıyız. Başbakanımıza sesleniyoruz, eğer bunu yapamazsanız, içeri gireceğiz ve onları kendimiz geri alacağız" dedi

Kaynak: İHA